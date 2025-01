Autosalon 2025: nog minstens 200.000 bezoekers nodig om te overleven

Met ongeveer 80.000 bezoekers het afgelopen weekend ging het autosalon goed van start. Er zijn er echter nog een pak meer nodig de komende dagen om van een succes te spreken.

Op 10 januari ging de 2025-editie van het autosalon in Brussel van start. De afgelopen dagen mocht het salon ongeveer 80.000 bezoekers ontvangen. De Brussels Motor Show (BMS) is nog 7 dagen geopend, dus daar zullen er nog een pak bijkomen.

LEES OOK: 57 elektrische auto’s die tot 11.460€ korting krijgen tijdens Autosalon

Om de vorige editie in 2023 te evenaren zou het salon nog 191.057 bezoekers moeten ontvangen de komende dagen. De 2023-editie werd echter niet gezien als een succes, waardoor er in 2024 geen salon plaatsvond. Om het voortbestaan van het autosalon te verzekeren, zou het dus goed zijn mochten er nog 200.000 bezoekers of meer opdagen de komende dagen.

Tijdens de laatste pre-corona editie trok het autosalon nog 501.189 bezoekers. Dat aantal evenaren zal allicht te hoog gegrepen zijn.

Nu Genève (GIMS) de handdoek in de ring heeft gegooid, maakt Brussel kans om een internationale referentie te worden op het gebied van autosalons. Maar dan moeten er uiteraard wel voldoende bezoekers blijven komen.

En aangezien Brussel een koopsalon is, moeten er ook voldoende auto’s verkocht worden. Hier vind je alvast een overzicht van de beste saloncondities voor elektrische wagens.