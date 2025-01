OFFICIEEL: Dit is de nieuwe Tesla Model Y, en zoveel kost hij

Hier is hij dan officieel, de vernieuwde Tesla Model Y facelift!

Tesla heeft vandaag officieel het doek getrokken van de vernieuwde Tesla Model Y facelift. Dat gebeurde in China, waar de auto initieel geproduceerd zal worden. Chinese consumenten kunnen de auto ook eerst kopen, vermoedelijk vanaf maart 2025. Pas later volgt Europa en de rest van de wereld.

Foto’s van de nieuwe Model Y kunnen we al bekijken op de chinese Tesla-website. Met specificaties is Tesla, zoals altijd, schaars. We weten wel al dat er een Standard Range komt met een rijbereik van 593 km, althans volgens de chinese testcyclus, die zeer optimistisch is. Er komt ook een Long Range AWD met 719 chinese kilometers.

De Model Y wordt enkele centimeters groter, enkele kilo’s zwaarder en accelereert sneller. De Standard Range sprint in 5,9 seconden naar 100, een seconde sneller dan de pre-facelift Standard Range. De Long Range AWD doet het in 4,3 seconden, en dat is 0,7 seconden sneller dan de pre-facelift Long Range AWD. De topsnelheid zakt dan weer van 217 km/u naar 201 km/u voor beide versies. Maar zeg nu zelf, wie rijdt er nu ook 217?

In China kost de Model Y Standard Range ¥263.500, omgerekend 34.885€. De Long Range AWD kost er ¥303.500, omgerekend 40.182€. In België zal de vanafprijs allicht 5.000€ à 10.000€ hoger uitkomen.