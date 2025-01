Deze goedkope SUV wordt volledig elektrisch!

De Dacia Duster krijgt een volledig elektrische versie.

Dacia is de Robin Hood van de autosector. Terwijl de meeste merken mikken op de hogere middenklasse, biedt Dacia steengoede auto’s voor de man in de straat. Niet voor niets is Dacia het best verkochte automerk in Wallonië.

Een hoeksteen in het gamma is de Duster, een budgetvriendelijke SUV die naast benzineversies ook reeds een full hybride variant heeft. Nu heeft Dacia groot nieuws op het Autosalon, want de Duster krijgt een volledig elektrische versie. In 2027 mogen we de volledig elektrische Duster op de markt verwachten.

Momenteel heeft Dacia één elektrische auto in het gamma, de Spring. Die heeft in België een vanafprijs van 16.990€.