Deze 17 hybride auto’s krijgen tot 5.500€ korting tijdens Autosalon

Overzicht van de belangrijkste saloncondities op hybride wagens tijdens het Autosalon (10 tot 19 januari 2025).

Van 10 tot 19 januari 2025 krijgen we opnieuw een autosalon in Brussel (Brussels Motor Show | BMS). De meeste automerken zijn er vertegenwoordigd, en ze proberen er zoveel mogelijk auto’s te verkopen door middel van gratis opties en kortingen.

Ook hybride auto’s kunnen dit jaar genieten van stevige kortingen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste saloncondities op hybride wagens per merk. Het gaat in dit overzicht over de full hybrides (HEV), en niet over de milde hybrides (MHEV) of plug-in hybrides (PHEV).

Laatste update: 7 januari 2025

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Dacia saloncondities

6 jaar op het hele gamma

Financiering aan 0% op 36 maanden

Hyundai saloncondities

Kortingen afhankelijk van het model (details in tabel)

✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting

✪ kWh: netto batterijcapaciteit





Kia saloncondities

Kortingen afhankelijk van het model (details in tabel)

Lexus saloncondities

Kortingen afhankelijk van het model (details in tabel)

MG saloncondities

Kortingen afhankelijk van het model (details in tabel)

Renault saloncondities

Financiering aan 0% op 36 maanden

Financiering aan 2,99% op 48/60 maanden

Financiering aan 4,99% op 72/84 maanden

Toyota saloncondities

Korting “hybride voor de prijs van een benzine”, afhankelijk van het model (details in tabel)