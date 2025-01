Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische SUV’s in 2025

Ondanks een slechtere aerodynamica, hoger gewicht en hoger verbruik blijft het succes van de SUV toenemen. Ook onder de elektrische wagens is de SUV de best verkochte carrosserievorm. Er komen bovendien steeds meer betaalbare modellen op de markt. In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische SUV’s die je in 2025 kan kopen in België.

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH), afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ Vlagje: land van productie.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.