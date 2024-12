21 nieuwe elektrische auto’s op het autosalon van Brussel (2025)

Van 10 tot 19 januari 2025 krijgen we opnieuw een autosalon in Brussel (BMS 2025). Hieronder geven we een overzicht van volledig nieuwe elektrische auto’s je er kan bewonderen, en die in de loop van 2025 in de Belgische showrooms zullen verschijnen.

Laatste update: 21 december 2024

Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Na 3 afgelastingen en een kwakkeleditie in 2023, krijgen we in januari 2025 eindelijk opnieuw een echt autosalon in Brussel. Er zullen meer dan 100 volledig elektrische modellen te ontdekken zijn, minstens 21 daarvan zijn volledig nieuw en zullen in de loop van 2025 voor het eerst een Belgische showroom buiten rijden. Hieronder vind je een overzicht.