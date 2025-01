Autoverkoop daalt in 2024, elektrische auto blijft sterk groeien in België

De Belgische automarkt bleef het ook in 2024 moeilijk hebben, maar de elektrische auto (BEV) zette z’n opmars voort dankzij het bedrijfswagensegment.

Afgelopen week hebben Febiac en de FOD Mobiliteit & Vervoer de inschrijvingscijfers van nieuwe auto’s bekend gemaakt voor 2024.

Daaruit blijkt dat de Belgische automarkt nog steeds niet hersteld is van de COVID-dip, zoals je kan zien in onderstaande grafiek.

In 2024 werden in België 448.277 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat is 6% minder dan in 2023, en 18% minder dan in het meest recente pre-COVID-jaar 2019. Het gaat hier wel om een voorlopig cijfer dat in februari allicht nog een beetje naar onder zal bijgesteld worden. In december schrijven heel wat dealers namelijk nieuwe auto’s in die dan in januari weer worden uitgeschreven, om zo hun cijfers rooskleuriger voor te stellen.

Positief nieuws is dat de 100% elektrische auto zijn steile opmars verder zet. In 2024 werden er in België ongeveer 127.500 nieuwe 100% elektrische auto’s ingeschreven. Dat zijn er bijna 37% meer dan in 2023.

Het overgrote deel van die 127.500 volledig elektrische auto’s werden ingeschreven door bedrijven, en doen dus vooral dienst als salariswagen. De elektrificatie in België wordt dus nog altijd quasi volledig gedreven door de bedrijfswagenmarkt.