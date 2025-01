Tesla-verkoop groeit niet meer in 2024

Met 1,79 miljoen afgeleverde auto’s deed Tesla het in 2024 minder goed dan in 2023.

De afgelopen 10 jaar groeiden de bomen tot in de hemel voor Tesla. Het bedrijf produceerde, verkocht en leverde quasi jaar na jaar steeds meer auto’s.

Dat is niet meer zo in 2024.

In het vierde kwartaal van 2024 leverde Tesla wereldwijd 495.570 auto’s, en dat is ongeveer 7 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2023. In heel het jaar 2024 leverde Tesla dan weer 1,79 miljoen auto’s af, terwijl er dat in 2023 nog 1,81 miljoen waren (-1%).

Er zijn verschillende redenen voor deze stagnatie. De wereldwijde economie is aan het slabakken, de wereldwijde vraag naar elektrische auto’s stijgt niet meer en bovendien komen er steeds meer elektrische auto’s van de concurrentie op de markt. Bovendien lijkt de grote drijfkracht achter Tesla, Elon Musk, de laatste tijd steeds meer energie te steken in andere projecten zoals SpaceX, artificiële intelligentie en het DOGE-departement (Department of Government Efficiency) voor de Donald Trump II-regering.