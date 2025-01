Tesla-verkoop groeit in België, ondanks wereldwijde stagnatie in 2024

Op wereldniveau verkocht Tesla in 2024 minder auto’s dan in 2023, maar in België steeg de verkoop opnieuw spectaculair.

In 2024 kon Tesla in België 21.182 nieuwe auto’s inschrijven. Dat zijn er 5.170 of 32% meer dan in 2023. Daarmee ligt de groei in lijn met de groei van de hele elektrische automarkt in België (+37%).

Anno 2024 heeft Tesla in België bijna 17% van de elektrische automarkt in handen. Tesla stijgt ook van plaats 13 naar plaats 10 in de lijst van meest verkochte merken. In 2024 werd de top 10 van meest ingeschreven nieuwe automerken vervolledigd door BMW (50.428), VW (42.334), Audi (32.661), Mercedes (31.598), Dacia (24.465), Volvo (24.221), Toyota (23.615), Renault (23.559) en Peugeot (21.869).