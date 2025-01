Dit zijn de 10 goedkoopste hybride auto’s in 2025

Wil jij goedkoop hybride rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste hybride wagens die je in 2025 kan kopen in België. Het gaat op deze pagina over de full hybrides (HEV), en niet over de milde hybrides (MHEV) of plug-in hybrides (PHEV).

✪ kWh: netto batterijcapaciteit.

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ ⛽ : het officiële WLTP-brandstofverbruik (liter per 100 km) .

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.