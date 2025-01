In 2024 werden er in België veel meer elektrische auto’s gekocht door particulieren dan in 2023. De groei gaat zelfs sneller dan voor bedrijfsaankopen.

Particulieren konden in 2024 een Vlaamse premie tot 5.000€ krijgen bij de aankoop van een 100% elektrische auto. Dat heeft duidelijk geholpen, want in 2024 werden er 104,7% meer nieuwe elektrische wagens ingeschreven door particulieren in vergelijking met 2023, zo blijkt uit cijfers van Traxio.

In absolute cijfers; in 2024 werden er 17.289 nieuwe elektrische auto’s ingeschreven door particulieren, terwijl dat er in 2023 maar 8.445 waren. 14.166 van die inschrijvingen gebeurden in Vlaanderen.

De bedrijfsmarkt is wel nog altijd groter, maar groeit minder snel. Nemen we bedrijven en leasing samen, dan werden er in 2024 110.633 nieuwe elektrische auto’s door bedrijven ingeschreven, “slechts” 30,5% meer dan in 2023.

Of er in 2025 een terugval komt nu particulieren geen subsidie meer krijgen, valt nog af te wachten. Er komen immers steeds meer goedkopere elektrische auto’s op de markt, en sommige merken lijken hun prijzen te matigen nu er geen subsidie meer is.