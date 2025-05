Verkeersdoden op laagste peil ooit, overheid nog niet tevreden

In 2024 kwam het aantal verkeersdoden in België uit op het laagste niveau ooit. De overheid gaat maatregelen doorvoeren om de cijfers de komende jaren nog verder naar beneden te halen.

In 2024 vielen er in België 455 verkeersdoden, een daling van 6% t.o.v. 2023, en het laagste peil ooit. Toch mogen we volgens verkeersinstituut VIAS niet op onze lauweren rusten, en moeten overheden actie ondernemen om het nog beter te doen.

De federale regering De Wever I zal dan ook heel wat maatregelen nemen omtrent verkeersveiligheid. Zo komt er in de huidige regeerperiode (2025-2029) normaal gezien een rijbewijsslot (een systeem in de auto dat controleert of je een rijbewijs hebt, en of het nog geldig is), strengere regels omtrent het alcoholslot en een samenwerking van AI en ANPR-camera’s moet gsm-gebruik achter het stuur efficiënter gaan beboeten.

Ook Europa neemt maatregelen. Binnenkort stemt het Europees Parlement regelgeving om oudere onveilige auto’s sneller een rode kaart te geven op de autokeuring.