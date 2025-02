De Wever zal hybride bedrijfswagen opnieuw stimuleren met hogere aftrek

De nieuwe Belgische regering De Wever I (“Arizona”) gaat de fiscale aftrekbaarheid van plug-in hybride bedrijfswagens opnieuw verhogen.

De regering De Wever I wil dat werken opnieuw gaat lonen, en dat vroeg(er) op pensioen gaan, ziek zijn, leeflonen, rentenieren of FIRE (financial independence, retire early) ontmoedigd en/of extra belast wordt.

Om dat te bewerkstelligen heeft De Wever ook maatregelen klaar op het vlak van mobiliteit. Zo zullen werknemers en zelfstandige ondernemers niet meer in hun vrijheid beperkt worden door te moeten kiezen voor een volledig elektrische auto, De Wever wil dat zij kunnen blijven kiezen voor een stekkerhybride.

Op 18 mei 2021 had de regering De Croo I beslist dat de fiscale aftrekbaarheid van (echte) plug-in hybrides afgebouwd zou worden om al in 2028 op nul uit te komen. De Wever I stelt nu voor om de huidige fiscale aftrekbaarheid van 75% te behouden tot 2027, om in 2028 te dalen naar 65% en in 2029 naar 57,5%.

De De Wever I-regering beschrijft het zelf in een verklaring als volgt: “Een elektrische bedrijfswagen is niet voor iedereen een optie. Vooral in stedelijke gebieden, appartementsgebouwen, afgelegen landelijke regio’s en voor gezinnen met een laag inkomen blijft een elektrisch model onhaalbaar. Daarom voorziet de regering een ruimere overgangsperiode voor hybride voertuigen”.

Wil jij alvast beginnen dromen, hier vind je een overzicht van alle plug-in hybrides die je kan kopen in België. De goedkoopste plug-in hybride van het moment is de Leapmotor C10, met een vanafprijs van 37.400€. De goedkoopste plug-in hybride premium auto is de Audi A3 Sportback met een vanafprijs van 45.700€.