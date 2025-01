Tesla winst halveerde in 2024

Afgelopen nacht heeft Tesla de bedrijfsresultaten van 2024 bekend gemaakt, en dat ziet er niet best uit.

In 2024 leverde Tesla wereldwijd 1.789.226 (elektrische) auto’s terwijl er dat in 2023 nog 1.808.581 waren, een daling van 1,1%.

Door de kortingen die Tesla in 2024 gegeven heeft is de omzet uit autoverkoop meer gedaald dan die 1,1%, en wel met 6%. In 2024 draaide de auto-afdeling een omzet van $77,1 miljard, terwijl dat in 2023 nog $82,4 miljard was. De omzet uit energieproducten (zonnepanelen, batterijen voor energie-opslag) steeg wel met 67% naar $10,1 miljard, en de omzet uit diensten en nevenactiviteiten met 27% naar $10,5 miljard.

Het meest dramatische cijfer uit de tabellen is de nettowinst, die zag Tesla met 53% dalen naar $7 miljard.

CEO Elon Musk verwijst voor de slechte cijfers naar de moeilijke economische situatie, al gaven sommige analisten aan dat het feit dat hij in 2024 veel energie in SpaceX en de Trump-verkiezing heeft gestoken, ook niet geholpen heeft. Als de kat van huis is.

Om alles weer op het rechte spoor te krijgen belooft Musk goedkopere modellen in 2025. Dat is wel een belofte die hij al 2 jaar op rij maakt, dus het valt nog af te wachten of het in 2025 wel zal lukken. Verder hoopt Musk tegen 2026 zijn zelfrijdende auto’s / taxi’s uit te rollen in heel de Verenigde Staten.

Het Tesla-aandeel nam gisteren een duik van 2,26%, het wordt afwachten wat er vandaag gebeurt met de beurskoers.