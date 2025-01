Verkoop hybride auto’s daalt 21,3% in 2024

De hybride bleef het ook in 2024 goed doen in België, al is er wel een aanzienlijke verkoopdaling t.o.v. 2023.

Terwijl de verkoop van 100% elektrische auto’s sterk steeg in 2024, kent de hybride een aanzienlijke daling (-21,3%). In 2024 werden er in totaal 107.922 hybride auto’s (HEV + PHEV) ingeschreven, terwijl er dat in 2023 nog 137.089 waren.

Al is het verhaal genuanceerd. Het is in het bijzonder de verkoop van de plug-in hybride (PHEV), die in 2024 een pak minder fiscaal voordeel had, die ingestort is. In 2023 werden er in België nog een absoluut record van 100.459 plug-in hybride personenwagens ingeschreven, maar in 2024 daalde dat naar 66.640 stuks (-33,7%). In 2023 wilden bedrijven uiteraard nog snel plug-in hybrides ingeschreven krijgen voor de gunstige fiscaliteit zou verdwijnen.

Het is wel opvallend dat er in 2024 meer plug-in hybrides werden ingeschreven dan in 2022. Dit terwijl experten dachten dat de PHEV-verkoop quasi volledig vervangen zou worden door volledig elektrische auto’s, gezien het hogere fiscale voordeel. Blijkbaar zouden heel wat (grote) bedrijven in België weinig belasting betalen en/of verlies boeken, waardoor de fiscale aftrekbaarheid minder een rol speelt voor deze bedrijven.

Kijken we naar de full hybride (zonder stekker dus), dan zien we wel een groei (+12,7%) in 2024, maar deze groei kan niet compenseren voor het verlies bij de stekkerhybrides (PHEV). Er werden in 2024 41.282 full hybride (HEV) personenwagens ingeschreven in België, ten opzichte van 36.630 in 2023.