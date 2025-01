Er zijn in België nooit meer elektrische auto’s verkocht dan in 2024. In dit artikel vind je de top 9 best verkochte modellen.

Foto Auto Sales Prijs 1. Tesla Model Y 🇩🇪 13.223 49.990€ 2. Audi Q4 e-tron 🇩🇪 8.611 57.270€ 3. Tesla Model 3 🇨🇳 7.622 39.990€ 4. Volvo EX30 🇨🇳 6.502 40.590€ 5. VW ID.4 🇩🇪 5.456 42.990€ 6. Skoda Enyaq 🇨🇿 5.362 49.755€ 7. BMW i4 🇩🇪 4.774 59.000€ 8. Mercedes EQB 🇭🇺 4.504 55.055€ 9. Volvo XC40 BEV 🇧🇪 3.793 51.100€ Andere BEV's 67.912 Totaal # BEV's 127.703