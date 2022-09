9 nieuwe elektrische auto’s die in september 2022 onthuld werden

September 2022 begint alweer op z’n einde te lopen, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden. Hier volgt een overzicht:

1. Jeep Recon BEV

Met de Compass 4xe, de Renegade 4xe en de Wrangler 4xe kreeg het Jeep-gamma de afgelopen jaren al drie plug-in hybrides in het gamma. Nu wordt de elektrificatiekuur verder gezet met de introductie van drie volledig elektrische auto’s.

De eerste is de “Recon”, een volbloed offroader die enkel met elektrische aandrijving op de markt komt. Vanaf 2024 moet deze elektrische terreinwagen in productie gaan, en ja, hij komt ook naar Europa!

2. Jeep Wagoneer BEV

Wie z’n elektrische Jeep iets geraffineerder wil, kan vanaf 2024 de Wagoneer BEV bestellen. Deze luxe-SUV biedt een volledig elektrische aandrijving, 600 pk en een theoretische range van dik 600 km.

Jeep Avenger BEV

Wie niet tot 2024 wil wachten op z’n elektrische Jeep, kan een jaar eerder al de Avenger geleverd krijgen. Deze nieuwe compacte elektrische SUV moet in 2023 in productie gaan. Een prijskaartje is er nog niet, maar we doen alvast een gokje op 50.000€.

4. Maxus Mifa 9 EV

Na drie Jeeps op rij, krijgen we nu drie Chinezen op een rij. Te beginnen met de Maxus Mifa 9 EV. Dit elektrisch minibusje biedt plaats aan 7 personen, heeft een batterij van 90 kWh en geraakt in theorie (WLTP) 440 km ver. Z’n 180 kW sterke elektromotor (350 Nm koppel) moet er de vaart in houden.

De Mifa wordt binnenkort gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en zal vermoedelijk niet veel later bij ons aanbelanden. De prijzen zijn nog niet bekend.

5. Maxus T90 EV

Vergeet het eindeloos wachten op de Tesla Cybertruck, de eerste elektrische pick-up die je in België daadwerkelijk zal kunnen kopen is de Chinese Maxus T90 EV.







De T90 heeft een 89 kWh batterij, 330 km theoretische range (WLTP), 204 pk, 310 Nm koppel en achterwielaandrijving. Wanneer de T90 effectief in België zal geleverd worden is nog niet duidelijk.

6. JAC e-JS4

Het Chinese JAC is terug van weggeweest. Na een gefaalde poging om de iEV7s / E-S2 hier van de grond te krijgen, probeert JAC het opnieuw met de e-JS4, zij het via een andere invoerder.

De JAC e-JS4 is een elektrische SUV met een WLTP-range van 420 km. Meer info krijgen we voorlopig nog niet.

7. Peugeot e-308

Afsluiten doen we met drie Fransen op een rij. Peugeot stelde deze maand de e-308 voor, een volledig elektrische auto die zowel een berline als een break versie krijgt. De e-308 beschikt over 54 kWh (51 kWh netto), 115 kW vermogen op de voorwielen, 260 Nm koppel en een WLTP-range van ongeveer 400 km.

Laden kan middelsnel (AC) aan 11 kW, en snel (DC) aan 100 kW. Daarmee krijg je de accu van 10% tot 80% geladen in amper 25 minuten. Vanaf 2023 kan je de e-308 geleverd krijgen.

8. Peugeot e-208 MY2023

Nog bij Peugeot krijgt de e-208 een modeljaarupdate. De auto krijgt namelijk de aandrijflijn van de hierboven vermelde e-308. Daardoor stijgt het vermogen van 100 kW naar 115 kW, de netto batterijcapaciteit van 45 kWh naar 48,1 kWh (51 kWh), en de WLTP-range van 362 km naar ongeveer 400 km.

In de loop van 2023 mogen we de eerste leveringen verwachten.

9. DS 3 E-Tense

De DS 3 Crossback E-Tense krijgt een facelift. Die verliest het woord “Crossback” in de naam en heet nu gewoon DS 3 E-Tense. Eenvoud, daar houden we van.

Los van een naamsverandering groeit de accu van 45 kWh (netto) naar 50 kWh (netto), het vermogen van 100 kW naar 115 kW en de WLTP range van 341 km naar 402 km. Dat laatste wordt niet enkel mogelijk gemaakt door de grotere accu, maar ook door een efficiëntere aandrijflijn.

Verder kan de DS 3 genieten van nieuwe dagrijverlichting met twee lange verticale LED-strips, een iets hoekigere grille, een nieuw stuurwiel, een andere indeling van de bedieningsknopjes en een standaard 10,3 inch infotainment scherm. Het enige dat jou nu nog te doen staat, is een sacoche vinden die bij de DS 3 past.

Ter vergelijking kan je hier de foto’s van de uittredende DS 3 Crossback bekijken.

