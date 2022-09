10 plug-in hybrides met grootste elektrische actieradius in 2022

Ben je op zoek naar een plug-in hybride met een grote elektrische actieradius? Hier vind je een overzicht van de top 10 PHEV’s met het meeste rijbereik.

10. BMW X5 PHEV: 87 km

Het BMW-gamma telt ondertussen reeds 7 plug-in hybride auto’s, en twee daarvan schoppen het tot in dit overzicht. Te beginnen met de BMW X5 xDrive45e, een stekkerhybride met een 21,6 kWh batterij (24,0 kWh bruto). Deze vierwielaangedreven SUV tekent, naargelang het afwerkingsniveau, een WLTP-actieradius op van 67 tot 87 km. Reken in de praktijk op ongeveer 65 km.

De BMW X5 xDrive45e heeft een Belgische vanafprijs van 84.800€.

9. Volvo V60 PHEV: 88 km

Plaats 9 in dit overzicht wordt ingenomen door de Volvo V60. Deze elegante break is leverbaar met drie plug-in hybride aandrijflijnen (T6 AWD, T8 AWD, T8 Polestar Engineered) die allen beschikken over een 18,8 kWh (netto) batterij. De gecombineerde WLTP-range gaat van 81 km tot 88 km. Reken praktisch op ongeveer 65 km.

De plug-in hybride Volvo V60 Recharge heeft een vanafprijs van 66.430€.

8. Volvo S90 PHEV: 89 km

Ook de Volvo S90 schopt het tot de hogere regionen van het plug-in hybride rijbereik. Net als de V60, doet de S90 T8 Recharge AWD het met een 18,8 kWh (netto) batterij, goed voor een WLTP-rijbereik van 89 km. Reken in de praktijk op 65 km.

De Volvo S90 T8 Recharge AWD verlaat de dealer voor minstens 77.590€.

7. Volvo S60 PHEV: 90 km

We blijven in de Volvo-stal met het kleinere broertje van de S90, de S60. Deze S60 is leverbaar met twee plug-in hybride aandrijflijnen; de T8 Recharge AWD en de T8 Polestar Engineered AWD. Beiden doen het met een 18,8 kWh accu (netto), goed voor een WLTP-actieradius van, naargelang de uitvoering, 84 km tot 90 km. Reken in de praktijk op 60 à 65 km.

De Volvo S60 Recharge kan op je oprit staan als je minstens 63.200€ kan vrijmaken.

6. BMW 2 Active Tourer PHEV: 93 km

De gloednieuwe, tweede generatie, 2-serie Active Tourer is de best presterende BMW in dit overzicht. De auto is verkrijgbaar met de 225e xDrive en 230e xDrive aandrijflijnen, en beide versies beschikken over een 14,9 kWh (netto) batterij. In theorie (WLTP) geraak je daarmee 83 km tot 93 km ver, maar reken zekerheidshalve op een goeie 60 km.

Een plug-in hybride BMW 2 Active Tourer kost minstens 44.750€.







5. Mercedes GLE PHEV: 99 km

Ook “Das Haus” mag niet ontbreken, en vaardigt maar liefst drie modellen af voor dit top 10 overzicht. Te beginnen met de GLE, die leverbaar is als SUV of als SUV-coupé, en met diesel- (350de) of benzine (350e) plug-in hybride aandrijving.

De accu in de GLE heeft maar liefst 31,2 kWh (bruto) capaciteit. Dat is ongeveer evenveel dan in de volledig elektrische MINI (32,6 kWh bruto).

Die 31,2 kWh zorgt dan ook voor een flinke theoretische range (WLTP) van 90 km tot 99 km. Reken in de praktijk op, een nog altijd mooie, 75 km.

4. Mercedes C PHEV: 111 km

We blijven in “het huis” met de fonkelnieuwe, vijfde generatie, C-Klasse plug-in hybride. Die is verkrijgbaar als berline en als break, en met de plug-in hybride benzine-aandrijving “300e”. De 25,4 kWh (bruto) batterij zorgt voor een volledig elektrisch WLTP-rijbereik van 94 tot 111 km. Reken realistisch gezien op een goeie 75 km.

De Mercedes C 300e kan de jouwe worden vanaf 58.564€.

3. Mercedes S PHEV: 113 km

Eind 2021 introduceerde Mercedes twee nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen voor z’n zevende generatie S-Klasse; de S 580e (achterwielaandrijving) en de S 580e 4Matic (vierwielaandrijving). Dankzij een 28,6 kWh (31,5 kWh bruto) batterij geraakt de auto volgens de gecombineerde WLTP-cyclus, afhankelijk van de uitvoering, 94 tot 113 km ver. Reken in de praktijk op ongeveer 85 km.

De vanafprijs van de plug-in hybride Mercedes S-Klasse bedraagt 132.253€.

2. Range Rover Sport PHEV: 113 km

De top 3 plaatsen zijn gedeelde plaatsen, want zowel de nieuwe Range Rover als de Range Rover Sport PHEV’s tekenen, net als de Mercedes S 580e, een WLTP-rijbereik op van 113 km. Reken in de praktijk op 85 km.

De Range Rover Sport bereikt dit dankzij een 31,8 kWh (38,2 kWh bruto) batterij, meteen de grootste accu in dit overzicht!

De Sport is leverbaar met twee verschillende PHEV-aandrijflijnen, één met 440 pk en één met 510 pk.

Minstens 102.400€ moet je kunnen overschrijven om een plug-in hybride Sport te kopen.

1. Range Rover PHEV: 113 km

Een trapje boven de Sport bevindt zich de “gewone” Range Rover. Ook deze is leverbaar met dezelfde PHEV-aandrijflijnen als de Sport; P440e en P510e. De accu is identiek, zo ook de WLTP-range (113 km).

De Range Rover PHEV is wel een pak duurder. De P440e maakt je bankrekening 140.589€ lichter.

