LPG-auto in opmars, CNG en waterstof op sterven na dood

In dit artikel bekijken we de Belgische inschrijvingscijfers in 2023 van de gasauto’s: LPG, CNG en waterstof (H2).





Wanneer we naar de inschrijvingscijfers van de afgelopen 4 jaar (2020-2023) kijken, dan lijken CNG-auto’s en LPG-auto’s communicerende vaten.

De verkoop van CNG-auto’s, onder invloed van hoge gasprijzen en een veranderende publieke opinie, gaat jaar na jaar achteruit. In 2023 werden er nog amper 96 nieuwe CNG-auto’s ingeschreven in België, een verwaarloosbaar getal op een totaal aantal inschrijvingen van 476.675 personenwagens.

LPG op zijn beurt wordt populairder. Met een inschrijvingscijfer in 2023 van 3.397 is het marktaandeel (0,7%) klein t.o.v. van het totaal aantal inschrijvingen, maar dit marktsegment zit in ieder geval in een positieve trend.

Werken we het lijstje van de gasauto’s verder af, dan constateren we dat waterstof maar niet van de grond lijkt te komen. In 2023 werden er slechts 9 waterstofauto’s ingeschreven in België.

