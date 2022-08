Tesla Model Y krijgt goedkopere instapversie

De Tesla Model Y wordt 6.000€ goedkoper dankzij een nieuwe instapversie.

Vorig jaar lanceerde Tesla de Model Y, een elektrische mid-size SUV, op de Europese markt. Die was tot hiertoe te bestellen als Long Range (75 kWh|320 kW|AWD) en als Performance versie (75 kWh|410 kW|AWD).

Vanaf vandaag wordt daar de goedkopere “Rear-Wheel Drive” aan toegevoegd. Deze beschikt o.a. over een kleinere batterij. We mogen van Tesla niet weten hoeveel kWh die juist heeft, maar we schatten het op een netto-capaciteit van 55 kWh.

Verder heeft de Model Y RWD achterwielaandrijving (i.p.v. vierwielaandrijving voor de LR/Performance), een lager gewicht (1909 kg) en een lager snellaadvermogen (170 kW, tegenover 250 kW voor de LR/Performance).

Op papier geraakt de Model Y RWD 455 km ver op een volle lading, al zal dat in de praktijk naar onze inschatting dichter uitkomen bij +-325 km.

Stevige competitie

De Model Y RWD mag net als z’n duurdere versie een aanhangwagen van 1600 kg slepen.

Tesla lanceert de Y RWD met een vanafprijs van 49.990€. De Model Y Long Range en Performance behouden hun prijs van 65.990€ en 70.000€.

De productie van de goedkoopste Y gebeurt in China (Shanghai), maar zou eventueel verhuizen naar Duitsland eens de fabriek klaar is.

De concurrentie is ondertussen stevig. O.a. de Audi Q4 e-tron (44.400€), de Skoda Enyaq (45.690€), de Mercedes EQB (58.443€) en de VW ID.4/ID.5 (47.845€) vormen premium competitie voor de Tesla.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.