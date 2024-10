Deze 41 elektrische automerken komen naar Brussel autosalon (2025)

Van 10 tot 19 januari 2025 krijgen opnieuw een echt autosalon in Brussel! Dit zijn de (elektrische) automerken die present tekenen.

Na 3 afgelastingen en een kwakkeleditie in 2023, krijgen we in januari 2025 eindelijk opnieuw een echt autosalon voorgeschoteld in Brussel. Reeds 50 automerken hebben beloofd te komen, en daarvan zijn er minstens 41 die volledig elektrische auto’s in het aanbod hebben. Je vindt alle aanwezige EV-merken in onderstaand overzicht.

✪ Automerken die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners.





Wie het overzicht goed bestudeerd heeft zal opmerken dat er ook een aantal belangrijke EV-spelers niet komen; o.a. Tesla, Jaguar, Nissan, Volvo en Polestar hebben nog niet bevestigd voor de Brussels Motor Show.