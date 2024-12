Facebook bouwt eigen kerncentrales om AI van elektriciteit te voorzien

Terwijl West-Europese landen al 20 jaar proberen hun kerncentrales te sluiten, gaan Amerikaanse privébedrijven nucleaire capaciteit opbouwen.

Deze week schreef Meta, het bedrijf achter o.a. Facebook, Instagram en Whatsapp, een aanbesteding uit om 1 tot 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te ontwikkelen in de Verenigde Staten. Ter referentie, 1 gigawatt kan ongeveer 750.000 huizen van stroom voorzien. Tegen begin 2030 wil Meta de nucleaire capaciteit online hebben. Het bedrijf overweegt zowel klassieke grote nucleaire reactors als kleinere modulaire units.

Meta zegt de capaciteit nodig te hebben om z’n AI-modellen van stroom te voorzien. AI-bots, zoals o.a. het bekende ChatGPT, zullen de stroomvraag de komende jaren immers exponentieel doen toenemen.

Eerder dit jaar investeerde Microsoft al in de heropening van de oude “Three Mile Island” kerncentrale in Pennsylvania. Deze kerncentrale werd gebouwd in de periode 1968-1970, en is wereldwijd bekend omwille van een nucleair ongeval op 28 maart 1979. Bij dat incident, dat omschreven wordt als het meest significante kernongeval in de VS, kwam een aanzienlijke hoeveel radioactief gas in de atmosfeer terecht.

Ook Microsoft, dat hoofdaandeelhouder is van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zegt kernenergie nodig te hebben om z’n AI’s van stroom te voorzien.