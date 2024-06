Frankrijk schaft tolpoorten af, ANPR-camera’s sturen online factuur

Wie deze zomer door Frankrijk rijdt via de snelweg, zal mogelijk minder péages tegenkomen.

Frankrijk wil al zijn “péages” verwijderen. Dat zal in fases gebeuren. Momenteel is de A14 aan de beurt, een stukje snelweg ten westen van Parijs. Tegen eind 2024 volgt de A13 tussen Parijs en Normandië. Later volgen ook alle andere autosnelwegen in Frankrijk.

Dit wil echter niet zeggen dat automobilisten geen tol meer moeten betalen om de Franse autosnelwegen te gebruiken. ANPR-camera’s zullen de nummerplaten van de auto’s scannen en zo de tol-rekening maken. Betalen kan met een tolbadge, of binnen de 72 uur via een automaat, een winkel die aangesloten is bij het NIRIO-netwerk of online. Voor die laatste mogelijkheid moet je op zoek gaan naar de website van de snelwegbeheerder (Sanef, Vinci, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos, ASF, …) en de stappen volgen. Wie niet betaalt riskeert een boete van 375€ bovenop de tolkosten, een rekening die je per fysieke post zal ontvangen.

Frankrijk volgt hiermee het voorbeeld van Portugal, waar ook een groot deel van de tolwegen (de zogenaamde “SCUT”-wegen) niet over tolpoorten beschikt.

