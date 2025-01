Europese subsidie voor elektrische auto komt niet vóór 2026

Miljarden euro’s zal de nieuwe Europese subsidie voor EV’s kosten, en mede daardoor zal er nog lang onderhandeld over moeten worden.

Vorige week berichtten we dat de Europese Commissie aan een plan werkt om rechtstreeks subsidies te geven aan Europese consumenten voor de aankoop van een elektrische auto. Dit werd in Davos wereldkundig gemaakt door Duits bondskanselier Olaf Schulz.

Een dergelijke subsidie kan echter lang op zich laten wachten. Ten eerste omdat een dergelijk steunpakket miljarden euro’s zal kosten. Laten we even een snelle berekening maken. Vorig jaar, in 2024, werden er in Europa ongeveer 1,5 miljoen nieuwe elektrische auto’s ingeschreven. En dat was dan nog een slecht jaar met beperkte nationale subsidies. Als we er even vanuit gaan dat Europa een budget zou voorzien van 5.000€ per auto, dan komen we uit op 7,5 miljard euro. Mét een Europese subsidie zullen er naar verwachting nog veel meer EV’s ingeschreven worden, wat de kosten verder opdrijft. Een dergelijk budget vrijmaken in tijden van crisis en hoge(re) intresten zal ongetwijfeld heel wat onderhandelingen vergen.

LEES OOK: Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2025

Verder duurt het over het algemeen lang vooraleer Europese wetgeving tot stand komt. Bovendien zijn de nieuwe kabinetten in de Europese Commissie pas opgestart in december 2024, en ze zijn zich dus nog volop aan het inwerken. Teresa Ribera Rodríguez, de nieuwe vice-voorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor klimaat en concurrentiebeleid, zou volgens de Financial Times haar team wel al hebben opgedragen om aan een subsidie voor EV’s te werken.

Tenslotte is het ook geen normale gang van zaken dat de EU rechtstreeks subsidies geeft aan Europese burgers. Die subsidiestromen passeren bijna altijd via lokale overheden.

Het ziet er dan ook niet naar uit dat we de nieuwe Europese subsidie voor EV’s nog dit jaar mogen verwachten. Een lancering in 2026 zou al een serieuze prestatie zijn.