Nu Elon Musk politiek actief is in de Verenigde Staten en Europa, keren een deel van de Tesla-klanten het merk de rug toe. We merken dit o.a. aan de reacties op onze site, onze social media kanalen, onze mailbox en uit berichtgeving van andere media. We vragen ons dan ook af welk percentage van onze lezers een Tesla-aankoop niet meer zou overwegen omwille van Elon Musk’s politiek activisme. Laat het weten in onderstaande poll.

