Vlaamse elektrische auto premie van 5000€ stopt binnen enkele weken

De premie tot 5.000€ die de Vlaamse overheid geeft voor een elektrische auto, zal nog voor zijn voorziene einddatum afgeschaft worden.

Sinds 1 januari 2024 kunnen particulieren (en een aantal andere doelgroepen) een premie tot 5.000€ krijgen bij de aankoop van een volledig elektrische wagen.

Dit premiestelsel loopt normaal gezien af op 31 december 2024. Kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) wil er echter nog voor die datum een “abrupt” einde aan maken, dat heeft ze de afgelopen dagen aan verschillende journalisten laten weten.

N-VA is altijd al een koele minnaar geweest van de premie. De premie is nochtans een succes, en dat is voor de De Ridder meteen ook het probleem. Er was een budget van €24 miljoen voorzien in 2024, maar dat zal opgetrokken moeten worden tot +- €45 miljoen. De premie jaagt de Vlaamse overheid dus op kosten in budgettair moeilijke tijden.

OOK INTERESSANT: Alle elektrische auto’s die 5.000€ subsidie krijgen in 2024

In Vlaanderen werden tijdens de eerste 9 maanden van 2024 dan ook meer dan dubbel zoveel volledig elektrische auto’s gekocht door particulieren dan in dezelfde periode in 2023. 10.017 tijdens de eerste drie kwartalen van 2024 t.o.v. 3.928 tijdens de eerste drie kwartalen van 2023.

Dat staat in schril contrast met Wallonië, waar burgers geen premie kunnen krijgen. In Wallonië werden tijdens de eerste drie kwartalen van 2024 slechts +-1.900 elektrische auto’s gekocht door particulieren.

Wie nog wil genieten van de elektrische auto premie zal er in ieder geval snel bij moeten zijn. Hier vind je alvast een overzicht van alle elektrische auto’s die in aanmerking komen voor de premie.