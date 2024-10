Plannen voor Chinese autofabrieken in Europa gaan in de koelkast

De Chinese president Xi Jinping beveelt zijn autoconcerns om het rustig aan te doen in Europa.

De importheffingen die de EU heft op Chinese (elektrische) auto’s, begint verstrekkende gevolgen te hebben.

Chinese autoconcerns hadden plannen om grote autofabrieken te gaan bouwen in Europa, maar volgens geruchten in de autosector worden ze nu teruggefloten door Xi Jinping, de president van China. Xi Jinping zou graag hebben dat de Chinese autobouwers de plannen pauzeren, minstens tot er meer duidelijkheid is over de handelsoorlog tussen de EU en China.

De Chinese autobedrijven BYD, Chery Automobile en Dongfeng hadden plannen om fabrieken te gaan bouwen in o.a. Spanje, Hongarije en Italië. Volgens Bloomberg zou het echter gaan om een soort legoblokkendoos-fabrieken, waarbij de belangrijkste componenten nog altijd in China geproduceerd worden (China wil die kennis dicht bij huis houden), en er in Europa enkel een relatief eenvoudige eindassemblage plaatsvindt. De EU wil echter dat een bepaald percentage van de compenenten in de EU geproduceerd wordt. Dat is reden genoeg voor Xi Jinping om zijn strategie even in de koelkast te bewaren.

Ook buiten de EU had China overigens autofabrieken op de planning staan. O.a. in Brazilië, Turkije en India zou BYD gaan bouwen. Ook die plannen zouden op aanbeveling van de Chinese overheid on hold gezet zijn.