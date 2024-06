Deze elektrische auto is plots meer dan 10.000€ goedkoper in België

De Polestar 3 is vanaf nu leverbaar en krijgt meteen een stevige prijsdaling.

In de periode 2020-2022 moesten we hier de ene na de andere prijsstijging aankondigen, maar ondertussen tonen de gestegen intresten stilaan een effect, waardoor we weer af en toe met prijsdalingen geconfronteerd worden.

Nu ook in het geval van de aankomende Polestar 3. Deze uit de kluiten gewassen elektrische SUV werd in 2022 voorgesteld met een vanafprijs van maar liefst 89.900€. Deze week vonden de eerste Europese leveringen plaats, en dat ging ook meteen gepaard met een stevige prijsdaling.







Zo zien de reeds eerder aangekondigde versies, de Long Range Dual Motor (107 kWh | 476 pk | AWD) en de Long Range Performance (107 kWh | 517 pk | AWD), hun prijzen respectievelijk dalen van 89.900€ naar 85.500€ (-4,9%) en van 96.500€ naar 92.100€ (-4,6%).

Daarbovenop lanceert Polestar een nieuwe instapversie voor de 3, met name de Long Range Single Motor (107 kWh | 299 pk | RWD), die in de catalogus komt te staan voor 78.500€. Nog steeds veel geld, maar wel 11.400€ goedkoper dan de vroegere vanafprijs.

