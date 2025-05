Tesla Model Y blijft best verkochte elektrische auto in Europa

We geven een overzicht van de best verkopende elektrische auto’s in Europa, tijdens het eerste kwartaal van 2025.

De Belg laat Tesla dan wel links liggen, op wereldniveau, in de VS en op Europees niveau is de Model Y ook in 2025 nog altijd de best verkochte elektrische auto. De meest recente Europese cijfers, van januari 2025 tot maart 2025, bevestigen dit opnieuw.

Tijdens het eerste kwartaal van 2025 werden er in Europa 30.451 nieuwe Model Y’s ingeschreven. Bovendien stijgt de Model 3 van plaats 8 in de periode januari-februari 2025 naar plaats 2 in de periode januari-maart 2025. Daardoor worden de twee hoogste posities opnieuw ingenomen door Tesla! De top 5 wordt vervolledigd door de VW ID.4, de Skoda Enyaq en de Renault 5/Alpine A290.

Foto Auto Sales Prijs 1. Tesla Model Y 🇩🇪 30.451 45.990€ 2. Tesla Model 3 🇨🇳 23.151 39.990€ 3. Volkswagen ID.4 🇩🇪 20.685 42.990€ 4. Skoda Enyaq 🇨🇿 19.640 49.755€ 5. Renault 5 + Alpine A290 🇫🇷 19.085 27.900€ 6. Volkswagen ID.7 🇩🇪 18.456 60.165€ 7. Kia EV3 🇰🇷 17.820 36.890€ 8. Volkswagen ID.3 🇩🇪 17.203 33.990€ 9. Audi Q4 e-tron 🇩🇪 16.100 52.500€ 10. BMW iX1 🇩🇪 14.692 50.900€ 11. Citroën ë-C3 🇸🇰 12.746 23.300€ 12. Audi Q6 e-tron 🇩🇪 12.262 64.650€ 13. Volvo EX30 🇧🇪 11.748 38.990€ 14. BMW i4 🇩🇪 11.677 59.000€ 15. Dacia Spring 🇨🇳 11.314 16.990€ 16. CUPRA Born 🇩🇪 10.941 43.050€