Strengere lage-emissiezone Brussel moet gestopt worden volgens Touring

Vanaf 2025 zullen meer dan 750.000 extra voertuigen Brussel niet meer binnen mogen door een verstrenging van de lage-emissiezone (LEZ).

Volgens de huidige wetgeving komt er vanaf 1 januari 2025 een verstrenging van de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel. Vanaf dan zullen euro 5-diesels, euro 2-benzinevoertuigen en euro 3-motorfietsen de stad niet meer in mogen, tenzij ze een dagpas kopen.







Volgens mobiliteitsorganisatie Touring zullen ongeveer 600.000 auto’s en 150.000 bestelwagens die in België ingeschreven zijn, hierdoor getroffen worden. In Brussel alleen al zijn maar liefst 33.000 getroffen dieselwagens ingeschreven.

Aangezien de meeste gezinnen financieel niet in staat zijn om tegen 1 januari 2025 van auto te veranderen, vraagt Touring aan de nieuwe Brusselse regering dan ook om de verstrenging te annuleren of uit te stellen.

Touring erkent wel dat de luchtkwaliteit verbeterd is sinds de invoering van de LEZ, maar geeft ook aan dat de luchtkwaliteit in Brussel, sinds de start van de industrialisering, nooit beter geweest is dan nu.

