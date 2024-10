Deze elektrische Audi wordt vandaag 12.000€ goedkoper in België

Audi heeft vandaag een nieuwe goedkopere basisversie gelanceerd van de A6 e-tron.

Vorige maand introduceerde Audi de eerste volledig elektrische A6. Die werd gelanceerd als Sportback (sedan) en Avant (break), en met een 100 kWh (bruto capaciteit) batterij, achterwielaandrijving en 381 pk. Je kon ook van in het begin kiezen voor de extra sportieve S6, die vierwielaandrijving en 551 pk biedt.

Vandaag voegt Audi een goedkopere versie toe aan het gamma. Die krijgt een kleinere accu (83 kWh bruto), achterwielaandrijving en 286 pk. Het goede nieuws is dat deze versie een pak goedkoper is. De A6 Sportback 83 RWD verlaat de dealer vanaf 64.900€, en hij is daarmee bijna 12.000€ goedkoper dan de A6 Sportback 100 RWD. De A6 Avant met 83 kWh batterij kost in België minstens 66.550€ inclusief BTW.

Tegelijkertijd voegt Audi ook een nieuwe, maar uiteraard duurdere, vierwielaangedreven versie toe aan de line-up. Die krijgt de 100 kWh accu en 428 pk. De prijzen van alle elektrische A6-versies vind je hier.