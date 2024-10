België’s buurlanden zetten vrij verkeer van personen op de helling

Na Duitsland en Frankrijk, gaat nu ook Nederland opnieuw grenscontroles invoeren in november 2024.

“Vrij verkeer van goederen en personen”, het was één van de belangrijkste argumenten waarmee de Europeanen geënthousiasmeerd werden om samen in een unie te stappen.

Drie decennia na de oprichting van de Europese Unie geraakt het aspect “vrij verkeer” uitgehold. We kregen in 2020 een voorsmaakje tijdens de start van de Covid-pandemie, toen talloze grensovergangen met betonblokken geblokkeerd werden. Daarna werd in de periode 2021-2023 het vrij verkeer een recht voor wie een coronavaccin liet zetten en dat kon bewijzen. Nu, in 2024, is de asielcrisis de aanleiding om weer grensposten op te zetten in het hart van Europa.

Duitsland controleert z’n grenzen namelijk opnieuw sinds 16 september 2024 en Frankrijk zal ermee starten op 1 november 2024.

Binnenkort start Nederland er ook mee. Onze noorderburen kondigden deze week grenscontroles aan die eind november 2024 zouden moeten aanvatten.

België lijkt voorlopig geen plannen in die richting te hebben. Als mede-oprichter en zetel van de Europese Unie zou België daarmee uiteraard ook geen goed voorbeeld geven.