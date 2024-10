Belgen kopen voor het eerst meer elektrische auto’s dan benzinewagens

Het is gebeurd. In september 2024 werden er voor het eerst meer nieuwe elektrische auto’s dan benzinewagens ingeschreven in België.

Volgens cijfers van ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) kwamen in september 2024 38,3% van de nieuwe inschrijvingen in België voor rekening van de 100% elektrische auto. 37,2% waren benzinewagens, 11,3% plug-in hybrides en 9,1% hybrides. De dieselauto kwam in september 2024 uit op een marktaandeel van 3,5%, en is daarmee met uitsterven bedreigd.

Het aantal volledig elektrische personenwagens in het Belgische wagenpark is op een jaar tijd 83,2% gestegen. Op 1 augustus 2024 telde de Belgische fleet 254.240 volledig elektrische personenwagens, op een totaal personenwagenpark van 6.098.564.

Bart Massin, eigenaar van het laadpalenbedrijf Stroohm en voorzitter van de belangenorganisatie EV Belgium, zegt in De Tijd dat het elektrische personenwagenpark in 2025 opnieuw zal verdubbelen. Vooral omdat de bedrijfswagenrijders quasi uitsluitend uit volledig elektrische modellen mogen kiezen.

Nu het zo hard gaat met de elektrische auto, gaat de overheid op de rem staan. De regels van de lage-emissiezones worden afgezwakt, de 5.000€ premie wordt binnenkort afgeschaft, Vlaanderen voert verkeersbelastingen in vanaf 2025 en op federaal niveau zal de fiscale aftrekbaarheid dalen vanaf 2027.