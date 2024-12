Minimum VAA (voor elektrische auto’s) stijgt slechts 3% in 2025

Het minimum voordeel-alle-aard (VAA), een belasting die je privé betaalt voor het gebruik van een bedrijfswagen, stijgt beperkt in 2025.

Wie in België met een bedrijfswagen rijdt, moet via zijn jaarlijkse personenbelasting een voordeel-alle-aard (VAA) aangeven. Op dat voordeel word je privé belast.

Voor nieuwe elektrische auto’s is de VAA-formule relatief eenvoudig: cataloguswaarde x 6/7 x 4%. Een voorbeeld: voor een elektrische auto met een cataloguswaarde van 70.000€, moet je 2.400€ VAA aangeven.

Voor goedkopere elektrische auto’s valt de VAA lager uit, maar er geldt wel een minimum. Dat minimum heeft de FOD Financiën deze week bekend gemaakt.

In 2024 bedraagt het minimum VAA 1.600€, en in 2025 zal het stijgen met slechts 3,1%, naar 1.650€. Voor alle nieuwe elektrische auto’s met een cataloguswaarde van 48.125€ of minder zal men dus 1.650€ VAA moeten aangeven.