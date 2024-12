Ook Nederland gaat elektrische auto’s belasten vanaf 2025

Niet enkel Vlaanderen voert in 2025 verkeersbelastingen in op elektrische auto’s, ook Nederland gaat het doen.

In tegenstelling tot de Vlaamse overheid, weet de Nederlandse wel al deels hoeveel die belastingen zullen bedragen, en wanneer ze ingevoerd worden.

Wat wij in Vlaanderen BIV, of belasting op inverkeerstelling, noemen, heet in Nederland BPM, of “belasting voor personenauto’s en motorrijwielen”. De BPM start op 1 januari 2025 voor nieuw ingeschreven elektrische auto’s, en zal uitkomen op 667€. Dit bedrag zal ieder jaar stijgen, al gaat het de eerste jaren “slechts” om een aanpassing aan de inflatie.

Een koper van een relatief dure Porsche Macan zal 667€ amper voelen op de eindafrekening, maar voor wie een Dacia Spring koopt is het best een stevig bedrag t.o.v. de aankoopprijs.

De elektrische auto wordt vanaf 1 januari 2025 ook niet meer vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting, wat in Nederland MRB (Motorrijtuigenbelasting) heet. De tarieven zullen afhankelijk zijn van auto tot auto, maar de bedragen kunnen nog niet berekend worden via de Nederlandse overheidswebsite. Wat we wel al weten, is dat de elektrische auto in 2025 nog een korting krijgt van 75%, maar vanaf 2026 vervalt het voordeeltarief.