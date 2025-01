Zoveel kost de nieuwe Skoda Enyaq facelift (2025)

De Škoda Enyaq facelift wordt 7.000€ à 8.000€ duurder dan de kleinere Elroq.

Deze week heeft Skoda de facelift voorgesteld van de Enyaq, een midsize elektrische SUV die sinds 2020 op de markt is.

De Enyaq wordt opnieuw beschikbaar als SUV en als Coupé-SUV, en hij krijgt verschillende aandrijflijnen en batterijgroottes.

Initieel komen de 60 en de 85 op de markt, later de 85x en de RS. Skoda België heeft nog geen prijzen vrijgegeven, maar Nederland wel. Gewoonlijk liggen die prijzen niet ver af van de Belgische prijzen. De vernieuwde Škoda Elroq 60 (59 kWh | 204pk | RWD) kost in Nederland 42.990€ inclusief BTW. De 85 (77 kWh | 286pk | RWD) kost er 45.990€.

In Nederland kost de goedkoopste Elroq 34.990€, dus de basis-Enyaq is 8.000€ duurder. In België kost de goedkoopste Elroq 36.490€, dus een basis-Enyaq zal bij ons vermoedelijk ongeveer 44.000€ kosten.