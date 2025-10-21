Vlaamse lage-emissiezones worden in 2027 mogelijk afgeschaft

Antwerpen en Gent hebben nog steeds een lage-emissiezone (LEZ), maar het einde lijkt stilaan in zicht te komen.

De lage-emissiezones van Antwerpen en Gent geraken onderhand uitgehold. Steeds meer mensen rijden elektrisch, extreem vervuilende oldtimers mogen ondertussen gratis binnen en bestuurders die niet binnen mogen kopen gewonen een toelating. Daardoor is de lage-emissiezone ondertussen verworden tot een boetesysteem voor buitenlandse bestuurders die zich vergeten registreren. Zij krijgen namelijk een boete, ook als hun auto voldoet aan de toegelaten euronorm.

Bart De Wever heeft dat ingezien, en stelde daarom in 2024 reeds voor om de lage-emissiezones van Gent en Antwerpen af te schaffen. Dat heeft hij er echter niet kunnen doordrukken, maar er werd wel beslist om de geplande verstrengingen van 2025 en 2026 niet toe te passen.

In 2027 komt er een evaluatie van de Vlaamse lage-emissiezones, en op basis daarvan zal de Vlaamse regering beslissen of het systeem verdwijnt.