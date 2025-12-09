48 benzineauto’s die goedkoper zijn dan 25.000€ in België

Overzicht van alle benzine auto’s die minder kosten dan 25.000€ en die momenteel (2025) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België. Inclusief hybrides en milde hybrides (MHEV).

Niet enkel elektrische auto’s zijn duur in aankoop. Ook auto’s met een benzinemotor worden steeds minder bereikbaar. Toch zijn er in België nog steeds 49 benzinewagens (waarvan 15 hybride of milde hybride) op de markt die minder kosten dan 25.000€ inclusief BTW. Je vindt ze hieronder allemaal.

Laatste update: 9 december 2025
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

FotoAutoPrijs
Audi A1 25 TFSI 🇪🇸
999cc | 3cil | 95pk | FWD		22.080€5,5
Audi A1 30 TFSI 🇪🇸
999cc | 3cil | 116pk | FWD		23.280€5,5
Citroën C3 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		16.160€5,6
Citroën C3 1.2 MHEV 🇸🇰
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		21.160€5,0
Dacia Bigster MHEV 🇷🇴
1199cc | 3cil | 140pk | FWD		24.790€5,4
Dacia Duster Eco-G 🇷🇴
1199cc | 3cil | 122pk | FWD		19.690€6,0
Dacia Duster MHEV 🇷🇴
1199cc | 3cil | 140pk | FWD		22.690€5,4
Dacia Jogger Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 122pk | FWD		18.990€5,8
Dacia Jogger TCe 110 🇲🇦
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		19.290€5,9
Dacia Sandero SCe 65 🇲🇦
999cc | 3cil | 67pk | FWD		12.990€5,4
Dacia Sandero TCe 100 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD		14.390€5,3
Dacia Sandero Eco-G 🇲🇦
1199cc | 3cil | 122pk | FWD		15.590€5,4
Dacia Sandero TCe110 🇲🇦
999cc | 3cil | 110pk | FWD		17.290€5,7
Dacia Sandero Stepway Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 122pk | FWD		15.990€5,7
Dacia Sandero Stepway TCe110 🇲🇦
999cc | 3cil | 110pk | FWD		17.290€5,7
Fiat Grande Panda 1.2 🇷🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		15.990€5,7
Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 🇷🇸
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		17.990€5,1
Fiat Pandina 1.0 MHEV 🇮🇹
999cc | 3cil | 70pk | FWD		14.990€5,1
Hyundai i10 1.0 63pk 🇹🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD		17.949€5,0
Hyundai i10 1.0 90pk 🇹🇷
998cc | 3cil | 90pk | FWD		19.949€5,4
Hyundai i20 1.2 🇹🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD		19.699€5,3
Hyundai i20 1.0 🇹🇷
998cc | 3cil | 90pk | FWD		20.949€5,2
Hyundai Bayon 1.2 🇹🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD		21.249€6,4
Hyundai Bayon 1.0 🇹🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD		22.499€5,4
Jeep Avenger 1.2 🇵🇱
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		24.824€5,7
Kia Picanto 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD		17.490€5,3
Kia Stonic 1.2 🇰🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD		21.490€5,9
Kia Stonic 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD		24.790€5,8
Lancia Ypsilon 1.2 MHEV 🇮🇹
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		22.800€4,5
MG 3 1.5 🇨🇳
1498cc | 4cil | 110pk | FWD		18.785€6,0
MG 3 1.5 Hybrid 🇨🇳
1498cc | 4cil | 194pk | FWD		20.985€4,4
MG ZS 1.5 🇨🇳
1498cc | 4cil | 110pk | FWD		21.785€6,5
MG ZS Hybrid 🇨🇳
1,5kWh* | 196pk | FWD		24.285€5,0
Opel Corsa 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		17.990€5,2
Opel Corsa 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		21.390€4,5
Opel Mokka 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 130pk | FWD		24.590€6,1
Opel Mokka 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 136pk | FWD		22.490€5,6
Peugeot 208 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD		18.675€5,2
Peugeot 208 1.2 MHEV
1199cc | 3cil | 110pk | FWD		22.675€4,5
Peugeot 2008 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 130pk | FWD		24.590€6,1
Peugeot 2008 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 136pk | FWD		22.490€5,6
Renault Clio TCe 115 🇹🇷
1.299cc | 3cil | 115pk | FWD
18.950€5,0
Renault Clio Hybrid 🇹🇷
1793cc | 4cil | 160pk | FWD		23.550€3,9
Renault Captur TCe 90 🇪🇸
999cc | 3cil | 90pk | FWD		21.350€5,8
Renault Captur Eco-G 🇪🇸
999cc | 3cil | 100pk | FWD		21.350€6,1
Suzuki Swift 1.2 MHEV 🇯🇵
1197cc | 3cil | 83pk | FWD		22.299€4,7
Toyota Aygo X 1.0 🇨🇿
998cc | 3cil | 72pk | FWD		18.510€4,8
Toyota Aygo X Hybrid 🇨🇿
1490cc | 3cil | 116pk | FWD		22.710€3,8
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ ⛽ : het officiële WLTP-benzineverbruik (liter per 100 km). Indien er een TEH (Test Energy High) en een TEL (Test Energy Low) waarde is, wordt het gemiddelde genomen.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ Eco-G: de zogenaamde "Eco-G"-modellen van Renault en Dacia kunnen naast benzine ook met LPG getankt worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
