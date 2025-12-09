|Audi A1 25 TFSI 🇪🇸
999cc | 3cil | 95pk | FWD
|22.080€
|5,5
|Audi A1 30 TFSI 🇪🇸
999cc | 3cil | 116pk | FWD
|23.280€
|5,5
|Citroën C3 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|16.160€
|5,6
|Citroën C3 1.2 MHEV 🇸🇰
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|21.160€
|5,0
|Dacia Bigster MHEV 🇷🇴
1199cc | 3cil | 140pk | FWD
|24.790€
|5,4
|Dacia Duster Eco-G 🇷🇴
1199cc | 3cil | 122pk | FWD
|19.690€
|6,0
|Dacia Duster MHEV 🇷🇴
1199cc | 3cil | 140pk | FWD
|22.690€
|5,4
|Dacia Jogger Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 122pk | FWD
|18.990€
|5,8
|Dacia Jogger TCe 110 🇲🇦
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|19.290€
|5,9
|Dacia Sandero SCe 65 🇲🇦
999cc | 3cil | 67pk | FWD
|12.990€
|5,4
|Dacia Sandero TCe 100 🇲🇦
999cc | 3cil | 101pk | FWD
|14.390€
|5,3
|Dacia Sandero Eco-G 🇲🇦
1199cc | 3cil | 122pk | FWD
|15.590€
|5,4
|Dacia Sandero TCe110 🇲🇦
999cc | 3cil | 110pk | FWD
|17.290€
|5,7
|Dacia Sandero Stepway Eco-G 🇲🇦
999cc | 3cil | 122pk | FWD
|15.990€
|5,7
|Dacia Sandero Stepway TCe110 🇲🇦
999cc | 3cil | 110pk | FWD
|17.290€
|5,7
|Fiat Grande Panda 1.2 🇷🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|15.990€
|5,7
|Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 🇷🇸
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|17.990€
|5,1
|Fiat Pandina 1.0 MHEV 🇮🇹
999cc | 3cil | 70pk | FWD
|14.990€
|5,1
|Hyundai i10 1.0 63pk 🇹🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD
|17.949€
|5,0
|Hyundai i10 1.0 90pk 🇹🇷
998cc | 3cil | 90pk | FWD
|19.949€
|5,4
|Hyundai i20 1.2 🇹🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD
|19.699€
|5,3
|Hyundai i20 1.0 🇹🇷
998cc | 3cil | 90pk | FWD
|20.949€
|5,2
|Hyundai Bayon 1.2 🇹🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD
|21.249€
|6,4
|Hyundai Bayon 1.0 🇹🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD
|22.499€
|5,4
|Jeep Avenger 1.2 🇵🇱
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|24.824€
|5,7
|Kia Picanto 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 63pk | FWD
|17.490€
|5,3
|Kia Stonic 1.2 🇰🇷
1197cc | 4cil | 79pk | FWD
|21.490€
|5,9
|Kia Stonic 1.0 🇰🇷
998cc | 3cil | 100pk | FWD
|24.790€
|5,8
|Lancia Ypsilon 1.2 MHEV 🇮🇹
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|22.800€
|4,5
|MG 3 1.5 🇨🇳
1498cc | 4cil | 110pk | FWD
|18.785€
|6,0
|MG 3 1.5 Hybrid 🇨🇳
1498cc | 4cil | 194pk | FWD
|20.985€
|4,4
|MG ZS 1.5 🇨🇳
1498cc | 4cil | 110pk | FWD
|21.785€
|6,5
|MG ZS Hybrid 🇨🇳
1,5kWh* | 196pk | FWD
|24.285€
|5,0
|Opel Corsa 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|17.990€
|5,2
|Opel Corsa 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|21.390€
|4,5
|Opel Mokka 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 130pk | FWD
|24.590€
|6,1
|Opel Mokka 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 136pk | FWD
|22.490€
|5,6
|Peugeot 208 1.2 🇸🇰
1199cc | 3cil | 100pk | FWD
|18.675€
|5,2
|Peugeot 208 1.2 MHEV
1199cc | 3cil | 110pk | FWD
|22.675€
|4,5
|Peugeot 2008 1.2 🇪🇸
1199cc | 3cil | 130pk | FWD
|24.590€
|6,1
|Peugeot 2008 1.2 MHEV 🇪🇸
1199cc | 3cil | 136pk | FWD
|22.490€
|5,6
|Renault Clio TCe 115 🇹🇷
1.299cc | 3cil | 115pk | FWD
|18.950€
|5,0
|Renault Clio Hybrid 🇹🇷
1793cc | 4cil | 160pk | FWD
|23.550€
|3,9
|Renault Captur TCe 90 🇪🇸
999cc | 3cil | 90pk | FWD
|21.350€
|5,8
|Renault Captur Eco-G 🇪🇸
999cc | 3cil | 100pk | FWD
|21.350€
|6,1
|Suzuki Swift 1.2 MHEV 🇯🇵
1197cc | 3cil | 83pk | FWD
|22.299€
|4,7
|Toyota Aygo X 1.0 🇨🇿
998cc | 3cil | 72pk | FWD
|18.510€
|4,8
|Toyota Aygo X Hybrid 🇨🇿
1490cc | 3cil | 116pk | FWD
|22.710€
|3,8
4 reacties
voor wie zich nog afvraagt vanwaar het succes van dacia komt………………………
Kijk ook even bij KGM (SSANGYOUNG). Ook zij hebben modellen onder 25.000€.
Bedankt voor de tip! Ik vermoed dat je de Tivoli en de Korando bedoelt. Maar die hebben een respectievelijke vanaf-catalogus-prijs van 26.490€ en 30.990€
Alsof dit iets gaat veranderen ,laat de bevolking gerust,deze wagens verdwijnen vanzelf ,ze zouden zich beter bezich houden met de sérieuse problemen in Brussel,schaf de LEZ zone volledig af,de meeste getroffenen zijn financeel niet bij machte om een nieuwe wagen aan te schaffen.