Digitale meter vertraagd? 4000€ zonnepanelenpremie kan gered worden

Voor zonnepaleneigenaars die door te late installatie van de digitale meter hun 4000€ premie dreigen te verliezen, is er mogelijk een oplossing.

Tegen het einde van 2025 moet elke eigenaar van zonnepanelen verplicht een digitale meter laten installeren. In heel wat gevallen is dat echter niet meer mogelijk door overmacht. Bijvoorbeeld omdat er asbest gevonden werd of omdat de bekabeling vernieuwd moet worden. De zogenaamde saneringsdossiers.

Mensen die in een dergelijke situatie van overmacht terechtkomen dreigen een zonnepanelenpremie tot 4.000€ mis te lopen. Het gaat hier om de zogenaamde “eenmalige retroactieve investeringspremie”, een subsidie die in het leven geroepen werden voor wie zonnepanelen liet installeren van 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2020. Via deze premie worden zij deels gecompenseerd voor het verlies dat ze lijden door de digitale meter.

Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Melissa Depraetere heeft nu beslist dat wie in een dergelijke overmachtsituatie terecht komt drie maanden uitstel krijgt om de digitale meter te laten installeren, en zo toch nog in aanmerking komt voor de retroactieve investeringspremie. De digitale meter moet bij hen dus geïnstalleerd worden voor 1 april 2026 om in orde te zijn.