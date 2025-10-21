Dit Europees land gaat extra BTW heffen op elektrische auto’s

Elektrische auto’s krijgen steeds meer belastingen aangerekend, dit is het volgende Europese land dat de steun afbouwt.

In Europa werd de elektrische auto meer dan een decennium lang in zo goed als alle landen vrijgesteld van heel wat belastingen. De laatste maanden kondigt echter het ene na het andere land nieuwe belastingen aan voor elektrische auto’s.

Vandaag is Noorwegen aan de beurt.

Daar werden elektrische auto’s tot en met 2022 vrijgesteld van BTW. Sinds 2023 moeten de Noren echter 25% BTW betalen op het prijsgedeelte boven de 500.000 NOK (42.700€).

Nu kondigt Noorwegen aan dat het vanaf 2026 BTW zal heffen op het prijsgedeelte boven 300.000 NOK (25.600€). En vanaf 2027 komt de BTW-vrijstelling voor elektrische auto’s volledig te vervallen.

Ook in België wordt er beknibbeld op elektrische auto’s. Eind 2024 schafte Vlaanderen de EV-premie af, in 2026 komen er verkeersbelastingen voor elektrische auto’s en vanaf 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijven elk jaar dalen.