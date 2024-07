Fossiele auto’s afschaffen tegen 2030 is haalbaar, zegt EV België

De Belgische belangenvereniging voor de elektrische auto-sector vindt een verbod op fossiele auto’s tegen 2030 meer dan haalbaar, en roept de politiek op om de juiste keuzes te maken.

In 2021 kondigde toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, aan dat er vanaf 1 januari 2029 enkel nog nieuwe auto’s zouden mogen ingeschreven worden die zero-emissie zijn. In de praktijk zou dat er op neerkomen dat elke nieuwe auto vanaf 2029 volledig elektrisch (of waterstof) moet zijn.

Bart De Wever (N-VA) deelde in zijn startnota vorige maand mee dat die doelstelling te ambitieus is. Europa stelt 2035 voorop als streefdatum, en het lijkt er op dat de N-VA zich liever daarbij aansluit. Zelfs het Europese doel van 2035 lijkt de laatste maanden weer op de helling te staan, nu blijkt dat grote autoconcerns zoals Volkswagen en Mercedes weer meer gaan investeren in nieuwe verbrandingsmotoren, ondanks eerder aangekondigde uitfaseringen.

Om de druk op de ketel te houden, oppert EV België vandaag in een nieuwsbericht dat 2030 haalbaar is voor een verbod op nieuwe fossiele auto’s. Om die stelling te ondersteunen meldt de organisatie dat het aantal publieke laadpalen in België op een jaar tijd verdubbeld is. Momenteel telt België 72.000 publieke laadpalen, en er zijn in België bijna 250.000 volledig elektrische auto’s ingeschreven. Op dit moment telt België dus ongeveer 3,5 elektrische auto’s per publieke laadpaal.

Volgens EV Belgium staat België met dergelijke cijfers, samen met Nederland, Noorwegen, Zweden en Denemarken, aan de top van Europa op het vlak van elektrisch rijden. Om deze koppositie te behouden moeten de verschillende beleidsniveaus dan ook ambitieus blijven en verder investeren in de groei van de laadinfrastructuur. Verder roept de organisatie de politiek op om vanaf 2030 enkel nog nieuwe zero-emissie personen- en bestelwagens toe te laten in België.

