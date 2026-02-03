Gentse artsen slaan alarm: lage-emissiezone is niet streng genoeg

De lage-emissiezone moet strenger worden om gezondheidsproblemen als gevolg van luchtvervuiling te verminderen, aldus 88 Gentse zorgverleners.

Volgens eerdere plannen zouden de lage-emissiezones van Gent en Antwerpen op 1 januari 2026 strenger geworden zijn. Euro 5 dieselauto’s en euro 2 benzineauto’s zouden niet meer toegelaten zijn. De Vlaamse regering besliste in november 2025 echter om de verstrenging te schrappen, ondanks een negatief advies van de Raad van State in oktober 2025. De Vlaamse regering overweegt ook om de lage-emissiezones in Gent en Antwerpen volledig af te schaffen.

Een groep van 88 Gentse zorgverleners trekt nu aan de alarmbel en lanceert een oproep om toch voor de verstrenging te gaan. Volgens de groep lijden nog te veel mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling.

Één van de zorgverleners, Michael McMahon, huisarts in opleiding in de Gentse Rabotwijk, verwoordt het als volgt: “Het is hier dichtbevolkt, extreem verhard en de luchtkwaliteit is slecht. Dat zijn allemaal factoren die ademhalingsproblemen, hartproblemen en beroertes verergeren. In armere wijken als deze sterven mensen jaren vroeger dan rijkere mensen. De LEZ kan een oplossing zijn om die gezondheidskloof te verkleinen. Het zal niet de énige oplossing zijn, ook betaalbaar openbaar vervoer is nodig en meer ontharding, maar de lage-emissiezone is en blijft één van de meest effectieve maatregelen om slechte lucht door verkeer tegen te gaan.”

Vandaag lieten ook al verschillende milieuverenigingen uit Gent en Antwerpen weten dat ze naar de Raad van State trekken tegen de beslissing om de lage-emissiezones niet te verstrengen.

Mogelijk speelt zich in Vlaanderen zo een gelijkaardig scenario af als in Brussel, waar een niet-doorgevoerde verstrenging van de lage-emissiezone vernietigd werd door het Grondwettelijk Hof.





