België plant taks van 100€ voor buitenlandse auto’s, Nederland is misnoegd
Net als Oostenrijk en Zwitserland, plant België een wegenvignet in te voeren voor buitenlandse autobestuurders.
België werkt aan een plan om een wegenvignet in te voeren voor buitenlandse auto’s. Een dergelijk systeem bestaat momenteel al in o.a. Oostenrijk en Zwitserland. Het idee is dat buitenlanders gaan meebetalen voor het onderhoud van onze wegen.
Vooral in Nederland botst het plan op protest, aangezien Nederlanders vaak de grens oversteken naar België. De Nederlandse minister van transport Robert Tieman zei deze week in het Algemeen Dagblad “niet geïnformeerd te zijn over het plan door de Belgische regering”. Tieman is van plan om te onderhandelen met de Belgische regering om het plan niet te laten doorgaan.
Één reactie
Niemand verplicht Nederlanders onze wegen te gebruiken en al zeker niet voor transitverkeer. Dat kan altijd via Duitsland. 🙂
Wanneer enkele tientallen euro voor een dag/weekpas voor hen niet meer te doen is binnen hun vakantiebudget kunnen ze nog altijd vakantie in eigen land nemen. In Frankrijk zullen ze ook opgelucht zijn dat de N- en D-wegen wat ontlast worden door de Nederlandse caravans in een poging de kosten van de péage te ontlopen.
Tot op heden heeft de Nederlandse minister van transport ook geen enkele bevoegdheid over het Belgische wegennet noch op de Belgische overheden.