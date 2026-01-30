België plant taks van 100€ voor buitenlandse auto’s, Nederland is misnoegd

Net als Oostenrijk en Zwitserland, plant België een wegenvignet in te voeren voor buitenlandse autobestuurders.

België werkt aan een plan om een wegenvignet in te voeren voor buitenlandse auto’s. Een dergelijk systeem bestaat momenteel al in o.a. Oostenrijk en Zwitserland. Het idee is dat buitenlanders gaan meebetalen voor het onderhoud van onze wegen.

Vooral in Nederland botst het plan op protest, aangezien Nederlanders vaak de grens oversteken naar België. De Nederlandse minister van transport Robert Tieman zei deze week in het Algemeen Dagblad “niet geïnformeerd te zijn over het plan door de Belgische regering”. Tieman is van plan om te onderhandelen met de Belgische regering om het plan niet te laten doorgaan.





