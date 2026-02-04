Porsche wil elektrische modellen schrappen om te besparen

Besparingen dwingen de nieuwe Porsche CEO Michael Leiters tot moeilijke keuzes met betrekking tot de EV-strategie.

Het gaat momenteel minder goed met Porsche, vooral door een tegenvallende vraag in China en de gevolgen van de huidige geopolitieke spanningen.

Porsche trok daarom een nieuwe CEO aan die van bij McLaren komt, Michael Leiters. Leiters wil het roer drastisch omgooien, en overweegt o.a. te snoeien in het toekomstige elektrische gamma.

De afgelopen jaren heeft Porsche zwaar geïnvesteerd in elektrische auto’s, met als resultaat de Taycan en de elektrische Macan. Dit jaar zouden daar volgens de plannen een volledig elektrische 718 Boxster en Cayman bijkomen, auto’s waarvan de ontwikkeling bijna rond is. Maar Leiters wil de lancering annuleren om te besparen. Het recente faillissement van batterijleverancier Northvolt en de beperkte interesse bij Porsche-klanten voor elektrische sportwagens spelen mogelijk ook een rol.





