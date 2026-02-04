BMW verliest koppositie in België – welk automerk staat bovenaan?

Jarenlang was BMW het best verkochte automerk in België, maar in januari 2026 zakte het merk naar de tweede plaats.

Vijf jaar na elkaar was BMW het best verkochte automerk in België. Vorige maand voorspelde D’Ieteren CEO Denis Gorteman dat daar in 2027 een einde aan zou komen. Zo lang moet Gorteman misschien niet meer wachten, want in januari 2026 werd BMW volgens de cijfers van Febiac reeds van de troon gestoten.

Het aantal inschrijvingen van nieuwe BMW’s zakte in januari 2026 met maar liefst 47,77% tot 3.133 stuks. Volkswagen, een automerk dat door D’Ieteren ingevoerd wordt, zag het aantal inschrijvingen dalen met slechts 12,72%, tot 3.170. Daarmee was Volkswagen in januari 2026 het best verkochte automerk in België.

Niet enkel BMW en Volkswagen gaan achteruit, de hele markt van nieuwe auto’s zat in januari 2026 opnieuw in dalende lijn. Er werden in totaal 32.997 nieuwe auto’s ingeschreven, maar liefst 18,71% minder dan in januari 2025. De Belgische automarkt zit nu al drie jaar na elkaar in een dalende trend, en 2026 brengt voorlopig geen beterschap.





