Brussel moet onmiddellijk honderdduizenden vervuilende auto’s bannen

Na een beslissing van het Grondwettelijk Hof op 12 september 2025 moet de lage-emissiezone Brussel onmiddellijk honderdduizenden euro-2-benzineauto’s en euro-5-dieselauto’s verbannen.

Sinds 1 januari 2025 zouden euro-2-benzineauto’s en euro-5-dieselauto’s de lage-emissiezone van Brussel niet meer in mogen. Brussel lanceerde echter een uitstel van 2 jaar, tot 2027, omdat veel Brusselaars nog met een dergelijke vervuilende auto rijden.

Op 11 september 2025 heeft het Grondwettelijk Hof echter beslist om dit uitstel te annuleren. Daardoor zijn 30.000 auto’s van Brusselaars zelf plots illegaal in de stad. Daarbij komen nog eens de honderdduizenden auto’s van Vlamingen en Walen die nu ook de stad niet meer in mogen.

Voor deze mensen is er toch enig positief nieuws. Alain Maron, de Brusselse minister voor Volksgezondheid en Leefmilieu, heeft al laten weten dat de getroffen voertuigen voorlopig niet beboet zullen worden.