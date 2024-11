Audi introduceert nieuw elektrisch automerk

AUDI is het nieuwe Audi in China.

De Chinese automarkt is zeer belangrijk voor de afzet van de Europese premium automerken. Daarom designen ze hun auto’s steeds meer in functie van de Chinese nouveau riche, want hun smaak verschilt nogal van de voorkeuren van de Europese bedrijfswagenrijder.

Om die laatste doelgroep niet tegen de borst te stoten gaat Audi in China verder als AUDI, en het nieuwe merk verliest er ook de vier ringen.

Om dit alles te vieren stelt AUDI meteen de AUDI E voor, een conceptauto waar het nieuwe AUDI logo mooi op gepresenteerd wordt.

Audi gaat dit avontuur overigens niet alleen aan. AUDI is immers een joint venture van Audi met het Chinese autoconcern SAIC.