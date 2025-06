Tesla-verkoop is nog altijd niet hersteld in mei 2025

Overzicht van de Europese EV-verkoop in de periode januari 2025 – mei 2025, en het aandeel van Tesla daarin.





Sinds begin 2025 zit het aantal inschrijvingen van nieuwe Tesla’s in de EU stevig in het slop, terwijl de verkoop van elektrische auto’s in het algemeen sterk gestegen is.

De Tesla-community oppert nu al enkele maanden dat het slechts wachten is op de uitlevering van de vernieuwde Model Y om de cijfers terug op niveau te krijgen.

In mei 2025 viel daar alvast nog niet veel van te werken, dit terwijl de eerste vernieuwde Model Y’s nu toch volop in het straatbeeld beginnen verschijnen.

In mei 2025 wist Tesla in totaal 8.729 nieuwe auto’s in te schrijven in de EU, en dat zijn er 40,5% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Van januari 2025 t.e.m. mei 2025 gaat het om 50.413 auto’s, en dat zijn er 45,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Kijken we in het algemeen naar de markt van 100% elektrische auto’s, dan zien we dat er in de Europese Unie 701.098 100% nieuwe elektrische auto’s ingeschreven werden in de periode januari 2025 – mei 2025. Dit is een stijging van 26,1% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. De meeste BEV’s daarvan werden ingeschreven in Duitsland (140.713), Frankrijk (128.565), België (50.690), Nederland (48.798) en Zweden (32.883).

Zoomen we verder in op ons land (België), dan zien we dat de BEV-inschrijvingen in de vermelde periode 26,7% gestegen zijn, de HEV-inschrijvingen (full hybride) 19% gestegen zijn, de PHEV-inschrijvingen 59,1% gedaald zijn, de benzine-inschrijvingen 10% gedaald zijn en de diesel-inschrijvingen 45,9% gedaald zijn. In België werden in de periode januari 2025 – mei 2025 in totaal 193.089 nieuwe auto’s (alle aandrijflijnen samen) ingeschreven, en dat zijn er 9,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bron data: ACEA