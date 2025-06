Dit is Toyota’s nieuwste waterstofauto, en je dochters gaan er mee rijden

Toyota gelooft al decennia lang in de toekomst van de waterstofauto, en laat geen gelegenheid onbenut om de technologie in de kijker te zetten.





Deze maand kondigt Toyota Europa (TME) een nieuw project aan waarmee het STEM-onderwijs wil ondersteunen. Via z’n partner H2 Grand Prix Foundation (H2GP) zal Toyota Europa materiaal ter beschikking stellen om onderwijzers te helpen bij hun lessen over hernieuwbare energie en waterstof. Als onderdeel van het pakket heeft Toyota ook een telegeleide auto op waterstof ontwikkeld die binnenkort misschien wel in de klas van je kinderen opduikt.

In 2026 organiseert H2GP zelfs een wedstrijd waar studenten het tegen elkaar zullen kunnen opnemen met hun telegeleide waterstof-Toyota’s.

Het hele programma focust vooral op studentes (“Girls STEAM the Future” programma) omdat zij nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in technische studierichtingen.