Gunstige fiscaliteit voor hybrides komt er mogelijk toch voor zelfstandigen

Belgische zelfstandigen zullen mogelijk toch een fiscaal gunstregime krijgen voor de aftrek van een nieuwe plug-in hybride auto.





Eerder deze week berichtten we dat het plan van de Belgische federale regering om plug-in hybrides opnieuw een fiscaal gunstregime te geven, gedwarsboomd wordt door Europa. De Europese Commissie vindt dat plug-in hybrides onvoldoende bijdragen aan de vergroening van het Belgische wagenpark, en dat schendt o.a. de voorwaarden waar de federale regering moet aan voldoen om Europese COVID-subsidies (“Recovery and Resilience Facility” – RRF) uitbetaald te krijgen. Concreet zou de fiscale aftrekbaarheid van plug-in hybride bedrijfswagens dan toch dalen in 2026, zoals eerder voorzien door de vorige federale regering.

Volgens de collega’s van De Tijd werkt de regering wel nog altijd aan een afgezwakt voorstel. O.a. de piste om zelfstandigen (eenmanszaken, …) toch nog een fiscaal gunstregime te bieden voor plug-in hybrides. In tegenstelling tot de meeste salariswagens van werknemers (die tegenwoordig hoofdzakelijk 100% elektrisch zijn), zijn heel wat auto’s van zelfstandigen nog altijd oude benzine- of dieselwagens. Een maatregel om hen op zijn minst in een plug-in hybride te krijgen, zou bij Europa uitgelegd kunnen worden als een goede overgangsmaatregel richting zero-emissie mobiliteit.

Nog volgens De Tijd worden er ook nog andere afgezwakte voorstellen uitgewerkt om de plug-in hybride toch nog even langer in leven te houden dan eerder gepland.